Naționala României pleacă la CM de volei din Filipine: „Obiectivul este calificarea în optimile de finală”

În această seară, la ora 21:50, naționala masculină a României va pleca spre Filipine, acolo unde va debuta pe 13 septembrie, la Campionatul Mondial.

Toate meciurile tricolorilor vor fi transmise în direct de TVR Sport

Federația Română de Volei a organizat o conferință de presă pentru prezentarea lotului de jucători. Președintele Adin Cojocaru a anunțat obiectivul echipei naționale la turneul final la care România revine după 43 de ani de pauză.

„Obiectivul echipei naţionale la Campionatul Mondial este de a atinge cel puţin faza optimilor de finală. Adică ieşirea din grupă.

Avem experienţa participării la Campionatul European şi ştim că după faza grupelor depinde foarte mult de felul în care eşti antrenat şi de forma din ziua meciului”, a spus el.

„Este un moment foarte important pentru voleiul românesc. După o perioadă foarte îndelungată, iată, ne prezentăm la un Campionat Mondial.

Ne dorim foarte mult să avem o evoluţie bună şi să reprezentăm cu cinste voleiul românesc.

Sigur că acolo vor participa cele mai bune echipe din lume, dar faptul că după 43 de ani naţionala României este din nou pe scena voleiului mondial nu poate decât să ne bucure”, a completat selecționerul Sergiu Stancu.

România va întâlni la Campionatul Mondial, în ordine, Polonia (13 septembrie), Olanda (15 septembrie), Qatar (17 septembrie). Toate meciurile vor fi transmise în direct de TVR Sport.