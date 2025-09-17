Naționala României se pregătește pentru dubla cu Ungaria

Naționala de futsal a României se pregătește în aceste zile pentru „dubla” cu Ungaria din barajul pentru accederea la turneul final al Campionatului European, competiție care va fi găzduită de orașele Riga, Kaunas și Ljubljana în perioada 21 ianuarie – 7 februarie 2026, se arată pe site-ul FRF.ro.

Primul meci dintre România și Ungaria se va disputa joi, 18 septembrie, de la ora 21:00 (ora României), la „Főnix Aréna” din Debrecen. Returul se va disputa miercuri, 24 septembrie, de la ora 19:30, la Sala Polivalentă din Craiova.

România și Ungaria au oferit în urmă cu exact un deceniu o „dublă” abosolut incredibilă. Cele două echipe s-au întâlnit în barajul pentru calificarea la Campionatul European din 2016, găzduit de Serbia. În primul joc, din 15 septembrie 2015, găzduit de de Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzău, scorul a fost egal, 2-2. Cele patru goluri au fost înscrise într-un interval de numai trei minute! Al-Ioani (21) și Florin Matei (22) au marcat pentru România, în timp ce pentru Ungaria au punctat Gál (23) și Dróth (24).

A urmat returul de la „Főnix Aréna” din Debrecen. La capătul unui meci foarte echlibrat și care a avut nevoie inclusiv de două reprize suplimentare, Ungaria s-a impus cu scorul de 4-3 cu un gol marcat în ultima secundă a prelungirilor de Dróth.

Robert Lupu s-a aflat în acea dublă pe teren, iar câțiva ani mai târziu reușea, din postura de selecționer, ultima calificare a primei noastre reprezentative la un turneu final de Campionat European, Slovenia 2018, unde tricolorii ajungeau după un baraj cu Georgia.

„Avem o echipă bună, o nouă generație ce își dorește enorm să se califice la EURO”

– Cum vede Robert Lupu, ca fost jucător, ca fost selecționer, „dubla” cu Ungaria de acum?

– Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să pomenesc, nu am încotro (!), de acel episod de tristă amintire din 2015, când ne-am bătut pentru un loc la EURO tot cu Ungaria, și tot la baraj! Și atunci, eu cred și acum, porneam ca favoriți, dar în cele din urmă am pierdut. Cred că și acum suntem într-o postură mai bună decât cea în care se află adversarul nostru. Cu alte cuvinte, pornim cu prima șansă în barajul contra Ungariei. Așa văd eu lucrurile. Asta nu înseamnă că suntem deja calificați. Și acum un deceniu toată lumea ne vedea la Campionatul European. Ce s-a întâmplat atunci? Totul a fost în favoarea adversarului nostru… Inclusiv timpul. Și după atâția ani sunt convins că timpul de joc era scurs în momentul în care Ungaria a marcat acel gol…