Naționala U17, remiză în ultimul meci de pregătire

Naționala feminină U17 a desfășurat un stagiu de pregătire la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, în cadrul căruia a disputat și o dublă amicală împotriva selecționatei similare a Republicii Moldova, se arată pe site-ul oficial FRF.

În cel de-al doilea meci amical care a avut loc la Centrul Național de Fotbal Buftea, tricolorele au remizat în fața Republicii Moldova, scor 1-1. Daniela Pușcaș a deschis scorul pentru moldovence în minutul 14, după o acțiune în care a rămas singură cu portarul nostru, Sara Heim.

Deși a dominat categoric cea de-a doua repriză, naționala noastră a reușit golul egalizator abia în ultimul minut de prelungiri, când Sophie Cojanu a înscris cu o lovitură de cap. În prima partidă, câștigată de România cu 5-0, Cojanu reușise un hattrick.

A fost o primă acțiune de pregătire pentru tricolorele care vor juca în această toamnă în Liga A, pentru calificarea la Campionatul European.