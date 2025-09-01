Naționala U18, meci de pregătire contra Moldovei

Echipa națională U18 a României, antrenată de Ion Marin, va disputa în luna septembrie două meciuri amicale împotriva reprezentativei similare a Republicii Moldova, se arată pe site-ul FRF.ro.

Juniorii tricolori joacă un prim meci de pregătire vineri, 5 septembrie, de la ora 17:00 (Tiraspol), în timp ce al doilea meci este programat duminică, 7 septembrie, de la ora 12:00 (Centrul de pregătire al FMF – Vadul-lui-Vodă).

Lotul convocat de selecționerul Ion Marin pentru această acțiune:

Portari: Alexandru GLODEAN (Universitatea Craiova), Răzvan FARCAȘ (CD Leganes | Spania);

Fundași: Sasha RADU (CD Roda | Spania), Costyn GHEORGHE (Farul Constanța), Fabio BĂDĂRĂU (Juventus | Italia), Bogdan UNGUREANU (Atletico Madrid | Spania), Christian VECHIU (AC Milan | Italia), Davide MOISĂ (Hellas Verona | Italia), Albert NICULĂESEI (Elche CF | Spania);

Mijlocași: Denis ȚĂROI (UTA Arad), Rareș COMAN (US Sassuolo | Italia), Robert DRĂGHICI (FC Augsburg | Germania), Bogdan PITULAC (CS Afumați), Albert RADU (Malaga CF | Spania), Alexandru BOTA (Universitatea Cluj), Denis MIU (Hannover 96 | Germania), Gabriel REPCIUC (Juventus | Italia), Daniele LUNCAȘU (FC Bacău);

Atacanți: Mihai NINACI (Universitatea Craiova), Ianis AVRĂMESCU (Parma | Italia).