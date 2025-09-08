Naționala U19 a României a remizat cu Suedia

În perioada 31 august – 8 septembrie, naționala U19 a României, alcătuită din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2007, a participat la turneul amical organizat în Danemarca.

În cadrul acestui turneu internațional, tricolorii au întâlnit reprezentativele Danemarcei și Suediei, după următorul program:

Joi, 4 septembrie: Danemarca U19 – România U19 1-1

Duminică, 7 septembrie: Suedia U19 – România U19 1-1

Ambele meciuri s-au jucat pe Skive Stadium.

În primul meci din cadrul turneului, transmis în direct și pe FRF.tv, România și Danemarca au încheiat la egalitate meciul, scor 1-1. În al doilea joc, disputat în compania Suediei, naționala României a înregistrat o nouă remiză, scor 1-1, golul nostru fiind reușit de Mihai Boșneag în minutul 65.