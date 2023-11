Naționala U20, învinsă de Germania în Liga Eliterlor: „Suntem învinși în prelungiri, tipic românesc”

Reprezentativa U20 de fotbal a României a pierdut cu 0-1, la Sibiu, în fața Germaniei, în Liga Elitelor.

„Suntem învinși în prelungiri, tipic românesc”, a spus Cosmin Curelrea după eșecul cu Germania în minutul 90+3

Golul a fost marcat de Bobzien în minutul 90+3, iar acest lucru l-a deranjat pe selecționerul Costin Curelea, care a criticat atitudinea jucătorilor pe care-i pregătește.

„A fost un meci foarte bun făcut de băieți. Și-au dorit foarte mult, au muncit, au ținut piept Germaniei, dar din nou parcă am mai văzut filmul ăsta. Suntem învinși în prelungiri. Tot timpul parcă lipsește ceva.

Nu știu, tipic românesc, așa, trebuie să pierdem. Când suntem aproape să obținem un rezultat trebuie să facem ceva, să dăm cu piciorul.

Am avut și noi situații, deși nu am început bine, dar am echilibrat jocul. Am fost organizați, dar o greașă mai mare ne-a pedepsit și ne-a adus această înfrângere. Nu ne-au surprins, dar de la un meci magnific împotriva Germaniei, am ajuns la o înfrângere muncită.

Rezultatul va rămâne 0-1, el va rămâne în istorie, în loc să fie 0-0. Sau cum a fost în Portugalia, când am primit gol în minutul 90+7.

Asta mă mâhnește cel mai tare. Am consumat întreaga energie, eu unul sunt foarte dezamăgit de rezultat”, a recunoscut Curelea.

În urma acestui rezultat, România rămâne cu 6p, în timp ce Germania este lider, cu 11p. Echipa pregătită de Costin Curelea va juca ultimele două meciuri anul viitor, cu Italia și Polonia, pe 21 și 26 martie, ambele fiind pe teren propriu.