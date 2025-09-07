Naţionala Uruguayului s-a calificat la Cupa Mondială de rugby din 2027

duminică, 07 septembrie 2025
Naţionala Uruguayului s-a calificat la Cupa Mondială de rugby masculin din 2027, în ciuda înfrângerii cu 21-18 suferite sâmbătă pe teren propriu în faţa echipei statului Chile, care mai are încă şanse să obţină biletul pentru Australia.

În tur, weekendul trecut, Uruguay s-a impus cu 28-16 la Santiago şi se califică datorită diferenţei de puncte.

Echipa se califică pentru a patra oară consecutiv la Cupa Mondială de rugby, a şasea oară de la prima participare în 1999. Uruguay, care nu a ajuns niciodată în sferturile de finală ale competiţiei, este a 20-a naţiune care şi-a confirmat prezenţa în Australia peste doi ani (1 octombrie – 13 noiembrie 2027).

Chile, care a trăit în 2023 în Franţa prima sa experienţă într-o Cupă Mondială, va trebui să treacă printr-un baraj intercontinental pentru a spera să obţină biletul pentru Australia.

Cupa Mondială de Rugby 2027 va reuni 24 de echipe, faţă de 20, cum a fost cazul începând cu Cupa Mondială din 1999, împărţite în şase grupe de câte patru echipe.

Pe lângă Uruguay, s-au calificat alte 19 naţiuni: Franţa, Noua Zeelandă, Italia, Irlanda, Africa de Sud, Scoţia, Ţara Galilor, Fiji, Australia, Anglia, Argentina, Japonia, Georgia, Spania, Portugalia, România, Hong Kong, Zimbabwe şi Tonga.

