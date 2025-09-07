NBA: Carmelo Anthony şi Dwight Howard au fost incluşi în Hall of Fame

Fostele vedete ale NBA Carmelo Anthony şi Dwight Howard se numără printre cele nouă personalităţi incluse în Basketball Hall of Fame în cadrul ceremoniei organizate, sâmbătă, la Springfield, Massachusetts.

Cei doi au fost onoraţi individual, dar şi ca membri ai echipei olimpice americane campioane la Beijing în 2008, supranumită „Redeem Team” după eşecul Statelor Unite la Atena în 2004, unde au câştigat doar medalia de bronz.

„Este minunat să poţi spune că intri de două ori în Hall of Fame. Este ceva incredibil”, a declarat Anthony. „Echipa din 2008 a dat cu adevărat tonul în ceea ce priveşte comportamentul unui sportiv profesionist.”

Printre personalităţile incluse s-au numărat fostele vedete ale WNBA Maya Moore, Sylvia Fowles şi Sue Bird; arbitrul NBA Danny Crawford; antrenorul echipei Chicago Bulls Billy Donovan; precum şi Micky Arison, directorul echipei Miami Heat.

Superstarul LeBron James, care a făcut parte din echipa olimpică din 2008 şi a câştigat titlurile NBA în 2012 şi 2013 cu echipa Heat, deţinută la acea vreme de Arison, a fost prezent la eveniment.