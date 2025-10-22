NBA intenţionează să lanseze Liga Europeană „în următorii doi ani”

NBA intenţionează să finalizeze în următoarele luni negocierile privind taxele de franciză, cu scopul de a lansa NBA Europe „în următorii doi ani”, a declarat Mark Tatum, vicepreşedinte şi director de operaţiuni al ligii, relatează Reuters.

„Da, obiectivul nostru este să lansăm proiectul în următorii doi ani. Evident, acest lucru depinde de aprobarea NBA şi a Consiliului FIBA”, a spus Tatum.

Potrivit Sports Business Journal, NBA are în vedere taxe de franciză cuprinse între 500 de milioane şi 1 miliard de dolari şi a angajat JP Morgan şi The Raine Group pentru a „rafina” planul de afaceri.

„În viitorul apropiat, vom începe să colaborăm în mod semnificativ cu potenţiali investitori din ligă”, a declarat Tatum marţi, potrivit TalkSport.com. „Vom trece la următorul pas. Şi cred că în următoarele, să zicem, opt săptămâni, vom avea o idee foarte clară despre nivelul de interes.”

SBJ notează că, deşi se consideră puţin probabil, NBA ar putea renunţa la proiect dacă nu primeşte valoarea de piaţă pe care o consideră justificată. Între timp, modelul de afaceri include stabilirea potenţialelor locaţii ale echipelor.

„Credem că această ligă va include o combinaţie de cluburi existente, potenţiale cluburi noi care nu există astăzi şi poate că există unele cluburi de fotbal care nu au o echipă de baschet, dar care doresc să investească într-o echipă de baschet”, a spus Tatum.

„În prima fază, planul nostru iniţial este să ajungem în 10-12 oraşe. În principal în Marea Britanie, Spania, Italia, Franţa, Germania, poate Turcia, poate Grecia pentru francize.”