Nedelcu a debutat la CSA Steaua: ”Suporterii m-au primit foarte bine!”

Chindia Târgoviște a câștigat cu 3-0 pe teren propriu împotriva celor de la Steaua, marți, în ultimul meci al etapei a 7-a din Liga a II-a.

Reușitele au fost semnate de Albu (min. 27), Plaza (min. 35) și Florea (min. 50).

După meci, Dragoș Nedelcu a oferit mai multe declarații.

”Cred că trebuie să-mi cer scuze faţă de suporteri pentru că au venit în număr foarte mare şi nu ne-am ridicat la nivelul lor. A fost un meci complicat, în care cred că mici detalii au făcut diferenţa. Ei au avut ocazii mai mari, dar şi noi le-am avut pe ale noastre şi puteau să strângă scorul şi să fie un alt final.

(n.r. că fanii le-au cerut socoteală) E normal să se întâmple asta când pierzi cu 0-3 în deplasare. Ne-au spus că trebuie să ne unim, să fie o lecţie pentru noi acest meci şi să aducem un alt rezultat din etapa viitoare.

(n.r. că nu a jucat de aproape un an). Am avut o perioadă lungă în care nu am avut meciuri. A fost o perioadă grea, în care foarte puţini oameni au fost lângă mine, oameni la care nu mă aşteptam m-au lăsat la greu. Nu vrea să detaliez, dar adevărul va ieşi la suprafaţă la un moment dat.

Am ales să vin la echipa care m-a dorit cel mai mult. Am simţit din partea lui Dani (n.r. Opriţa). o dorinţă foarte mare să vin să lucrez alături de el.

Ăsta a fost primul lucru care m-a făcut să iau această decizie. Chiar dacă este o echipă din Liga 2, condiţiile sunt mult superioare multor echipe din Liga 1. Ăsta a fost un factor primordial.

Au existat (n.r. şi oferte din Liga 1), dar m-am gândit la cea mai bună alegere pentru mine, adică să vin aici. (n.r. ai un gust amar?) Nu, doar că foarte puţină lume a fost alături de mine.

Suporterii m-au primit foarte bine. Nu cred că asta (n.r. că a jucat şi la FCSB) ar trebui să fie o etichetă pentru că suntem fotbalişti profesionişti şi trebuie să fim judecaţi pentru ce facem pe teren, nu pentru trecutul nostru”, a declarat Nedelcu, după meci.

În clasament, pe primul loc se află Corvinul cu 19 puncte, urmat de FC Bihor cu 18 și ASA Târgu Mureș cu 16.