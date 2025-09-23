Nedelcu a debutat la CSA Steaua: ”Suporterii m-au primit foarte bine!”

Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 23 septembrie 2025, ora 22:20,
Dragoș Nedelcu
Dragoș Nedelcu

Chindia Târgoviște a câștigat cu 3-0 pe teren propriu împotriva celor de la Steaua, marți, în ultimul meci al etapei a 7-a din Liga a II-a.

Reușitele au fost semnate de Albu (min. 27), Plaza (min. 35) și Florea (min. 50).

După meci, Dragoș Nedelcu a oferit mai multe declarații.

”Cred că trebuie să-mi cer scuze faţă de suporteri pentru că au venit în număr foarte mare şi nu ne-am ridicat la nivelul lor. A fost un meci complicat, în care cred că mici detalii au făcut diferenţa. Ei au avut ocazii mai mari, dar şi noi le-am avut pe ale noastre şi puteau să strângă scorul şi să fie un alt final.

(n.r. că fanii le-au cerut socoteală) E normal să se întâmple asta când pierzi cu 0-3 în deplasare. Ne-au spus că trebuie să ne unim, să fie o lecţie pentru noi acest meci şi să aducem un alt rezultat din etapa viitoare.

(n.r. că nu a jucat de aproape un an). Am avut o perioadă lungă în care nu am avut meciuri. A fost o perioadă grea, în care foarte puţini oameni au fost lângă mine, oameni la care nu mă aşteptam m-au lăsat la greu. Nu vrea să detaliez, dar adevărul va ieşi la suprafaţă la un moment dat.

Am ales să vin la echipa care m-a dorit cel mai mult. Am simţit din partea lui Dani (n.r. Opriţa). o dorinţă foarte mare să vin să lucrez alături de el.

Ăsta a fost primul lucru care m-a făcut să iau această decizie. Chiar dacă este o echipă din Liga 2, condiţiile sunt mult superioare multor echipe din Liga 1. Ăsta a fost un factor primordial.

Au existat (n.r. şi oferte din Liga 1), dar m-am gândit la cea mai bună alegere pentru mine, adică să vin aici. (n.r. ai un gust amar?) Nu, doar că foarte puţină lume a fost alături de mine. 

Suporterii m-au primit foarte bine. Nu cred că asta (n.r. că a jucat şi la FCSB) ar trebui să fie o etichetă pentru că suntem fotbalişti profesionişti şi trebuie să fim judecaţi pentru ce facem pe teren, nu pentru trecutul nostru”, a declarat Nedelcu, după meci.

În clasament, pe primul loc se află Corvinul cu 19 puncte, urmat de FC Bihor cu 18 și ASA Târgu Mureș cu 16.

csaliga 2Nedelcu
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport