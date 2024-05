Neil Lennon va asista la Rapid – FCSB! Ce salariu va avea ca antrenor al giuleștenilor

Antrenorul nord-irlandez Neil Lennon va fi antrenoirul Rapidului din sezonul viitor, urmând a semna un contract pe doi ani.

Neil Lennon va primi 1,75 de milioane de euro în 2 ani la Rapid

După despărțirea de Cristiano Bergodi pe 16 aprilie., Dan Șucu l-a numit interimar pe Bogdan Lobonț, dar a decis ca din sezonul viitor să-l numească pe Neil Lennon.

Publicația The Scottish Sun a titrat „Rapid restart” și a aunțat că nord-irlandezul va primi un salariu de 1,75 milioane de euro în cei doi ani, din cre ăși va plăti și colaboratorii

„Neill Lennon este gata să bifeze o revenire senzațională pe bancă, la 19 luni după ce a fost demis de la Omonia Nicosia. Legenda lui Celtic este pe punctul de a încheia o înțelegere cu Rapid, după ce a purtat discuții săptămâna trecută cu gruparea din România.

Negocierile sunt aproape finalizare, iar acesta va semna un contract pe doi ani în valoare de 1,5 milioane de lire sterline (n.r. – 1,75 milioane de euro). Dacă nu apare nimic neprevăzut, antrenorul va fi anunțat după derby-ul dintre Rapid și FCSB”, au notat britanicii.

Neil Lennon este așteptat să asiste la meciul Rapid – FCSB.Derby-ul bucureștean este programat pe 19 mai, de la ora 21:00, în ultima etapă a play-off-ului.

Niciuna dintre echipe nu mai are miză. Rapid va încheia campionatul pe locul 6, deoarece nu are cum să recupereze avansul de 5 puncte pe care îl are Sepsi, iar FCSB este campioană încă după etapa a 7-a.