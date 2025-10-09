Nelu Varga a dat verdictul despre Andrea Mandorlini

CFR Cluj a obținut prima victorie în campionat sub conducerea lui Andrea Mandorlini, învingând Hermannstadt cu 2-1 și oprind o serie de nouă meciuri fără succes. Ioan Varga, reprezentant al clubului, a lăudat schimbarea pozitivă în jocul echipei și modul în care antrenorul italian „așază lucrurile”.

Varga a declarat că echipa începe să joace un fotbal diferit și să capete omogenitate, arătându-se mulțumit de munca lui Mandorlini. În același timp, el și-a exprimat speranța că echipa va reuși să reducă numărul golurilor primite, considerând că revenirea unor jucători precum Zouma și Slimani va întări mult echipa.

„Mi-a plăcut jocul. Echipa a început să joace un alt fotbal. Se vede că se așază lucrurile și sunt mulțumit de cum lucrează (n.r. Mandorlini). Echipa începe să aibă omogenitate.

Sper să începem să nu mai luăm atâtea goluri. Am încredere că atunci când vor intra Zouma și Slimani echipa va fi mult mai puternică”, a declarat Ioan Varga, potrivit Prosport.