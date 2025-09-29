Nelu Varga, despre prezența lui CFR Cluj în play-off: „Sigur, sigur vom fi acolo!”

U Cluj și CFR Cluj se vor duela astăzi. Patronul „feroviarilor” e sigur că echipa sa va ajunge în play-off, în ciuda locului pe care îl ocupă acum în clasament.

„Ce-mi doresc? Succes din partea echipei, mai ales că este un meci cu semnificaţii importante pentru Cluj Napoca. Mi-aş dori să câştigăm, îţi dai seama.

În ceea ce priveşte faptul că ne dorim să ajungem cât mai curând posibil pe podium, m-aş bucura din plin să se întâmple aşa. Este o bătălie lungă. În primul rând, îmi doresc ca jucătorii să fie sănătoşi, lotul să fie complet. Sunt ferm convins că, dacă va fi aşa, totul va fi în regulă.

Mai departe, ştiţi ce aşteptări am. Nu vreau să fiu deplasat acum, având în vedere poziţia pe care suntem. Dar n-am nicio emoţie, la ce lot şi ce antrenor avem, sigur, sigur vom fi acolo, în play-off. Important e să ajungem acolo, după aceea lucrurile devin mai rezolvabile”, a comentat Varga pentru Gazeta Sporturilor.