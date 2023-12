Nelu Varga îi dă replica lui Gigi Becali: „Poate să țipe vât vrea”

Nelu Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a reacționat după partida cu FCSB, terminată 1-1.

„A fost un meci foarte bun, mult peste media campionatului. Chiar dacă am făcut doar egal, mie mi-a plăcut echipa. Am jucat foarte bine în multe momente. Mandorlini își face treaba.

Îmi place acest stil de joc ofensiv, în care nu stăm să ne apărăm tot timpul și în care încercăm să creăm ceva.

În a doua repriză am scăzut turația. Am avut și emoții când Florinel Coman a înscris acel gol. Mi-a stat inima. Cum a lovit mingea… Pur și simplu am înghețat în tribune.

Nu îmi venea să cred că mingea a intrat în poartă după acel șut extrem de frumos. Dar noroc cu arbitrajul, că a întors faza. Evident că a fost fault. Poate să țipe cât vrea domnul Becali.

Au spus-o și Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu că a fost fault. Așa că decizia lui Colțescu de a întoarce faza și de a anula reușita extrem de frumoasă a lui Florinel Coman a fost una corectă”, a spus Nelu Varga la Fanatik.