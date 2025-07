Neluțu Sabău a analizat șansele lui ”U” Cluj de calificare în turul al treilea UEFA Conference League: ”Ar fi benefic pentru fotbalul românesc”

FC Universitatea Cluj a pierdut, luni, meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-2, din cadrul rundei a treia a Superligii.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa.

Tehnicianul consideră că elevii săi se vor califica în turul al treilea al UEFA Conference League.

”Am controlat destul de bine jocul 60-65 de minute, cu situații destul de clare. Puteam face 2-0, chiar și la 1-1 am mai avut câteva contraatacuri, dar am fost destul de noi, fără agresivitate, fără să ne dăm seama că astfel de situații trebuie gestionate mult mai bine. Trebuia să înscriem, pentru că Universitatea Craiova e o echipă care, jucând acasă, te taxează imediat cum are spații. Asta s-a și întâmplat, nu am mai rămas o echipă compactă, nu am mai acoperit bine spațiile, nu am făcut acea distanță pentru a putea anticipa acea centrare (de la golul de 2-1-n.n.). La penalty este nefiresc ca la experiența unui jucător ca Silva să ai mâinile ridicate și să nu îți dai seama de riscul la care te expui. La fel, golul doi a venit destul de ușor, am avut de două ori mingea acolo, o dată în careul advers. Pierdem mingea, facem fault, recuperăm din nou și o dăm la adversar. Vine o schimbare de direcție, centrare, atacantul dă pe lângă ea și o pune fix unde trebuie, vine acel gol.

Sincer, mi-au plăcut foarte mulți jucători, atitudinea lor și vreau să-i felicit, dar sunt și jucători, din păcate, care aș vrea să fie mult mai implicați, din punct de vedere al stării de spirit, al efortului, să le placă și să-i mulțumească pe fanii noștri, pe oamenii care investesc în ei, să fie mult mai responsabili. Am fost nevoit să fac și acea schimbare cu Cristea, pentru că e accidentat, are și un cartonaș galben, poate să îl ia și pe al doilea și nu am mai riscat. Era riscul să facă ruptură musculară și am nevoie de el ca fundaș central la meciul cu Ararat”, a spus Sabău.

”Lipsește acea dorință de a înscrie. Ajungi acolo, dar nu e suficient, trebuie să fii mult mai dornic, să nu te mulțumești doar că lovești mingea și merge în portar. Ajungi acolo și îți trebuie mai mult curaj și trebuie tu, chiar dacă nu ești atacant, să rezolvi problema și să înscris. Nu neapărat atacanții trebuie să dea gol, și ceilalți pot marca.

Sper să găsesc acei jucători care sunt foarte afectați și vor să demonstreze că au valoare și că sunt demni să reprezinte această echipă. Mai avem două zile, a treia zi jucăm. E și foarte greu ca noi, ca echipă, în cupele europene, să nu avem fundaș central. Eu cred mult că ne putem califica. Ar fi benefic pentru fotbalul românesc, toți cei implicați ar trebui să ne dorim să mergem mai departe”, a mai spus Sabău.