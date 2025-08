Neluțu Sabău a făcut anunțul: ”Nu putem să nu vedem sacrificiile!”

FC Universitatea Cluj a obținut a doua remiză a stagiunii de Superligă în partida de la Sibiu, cu AFC Hermannstadt (2-2).

La conferința de presă de după meci, antrenorul Universității, Ioan Ovidiu Sabău, a lăudat atitudinea jucătorilor săi, potrivit site-ului oficial al echipei.

”Sunt mândru de jucători, asta le-am și spus. Și dacă am fi pierdut, pentru că atunci când ești preocupat să joci fotbal, numai așa poți să crești. Mulți nu sunt de acord și zic că cel mai important e să ai rezultate, iar restul nu contează. Pentru mine e o satisfacție să văd că începem să ne preocupăm să jucăm fotbal. Eu zic că încă mai avem mult de lucru, dar 70-80% din jocul pe care l-am practicat anul trecut începe să se vadă. Anumiți jucători care au venit destul de târziu la pregătire încep să aibă ritm. Nu putem să nu vedem sacrificiile pe care le-au făcut astăzi.

Cu o echipă jumătate pregătită, ca să joci la un astfel de ritm și să domini pe parcursul meciului un adversar bun, bine organizat, îți trebuie calitate și caracter. Noi asta am arătat, am pierdut acele două jocuri (cu Universitatea Craiova și Ararat-Armenia-n.n.) în prelungiri și nu am vrut să pățim același lucru, iar jucătorii au reacționat foarte foarte bine. S-a văzut dorința lor de a nu accepta situația, de a nu accepta să piardă. Au arătat bine toți, astăzi mi-au plăcut și jucătorii care au intrat pe parcurs, au intrat destul de bine. Au fost acele greșeli care ne-au costat, le-am dat mingea și au înscris. Au mai avut acele contraatacuri periculoase, tot pe mingile pierdute de noi, pe același fond de oboseală și de lipsa de formă sportivă.

Pe mine mă interesează jocul, vreau să văd echipa că joacă. Și dacă pierde, vreau să văd atitudine. Când vin fanii noștri la stadion, trebuie să vadă că echipa noastră este preocupată să joace fotbal, că toți aleargă, sunt dedicați și vor ca această echipă să arate bine. Acesta a fost obiectivul meu și va fi și în continuare„, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

Antrenorul „studenților” regăsește în jocul actual tot mai multe elemente din evoluțiile sezonului trecut.

”Noi am pierdut foarte ușor mingile atunci când trebuia să avem răbdare, să întoarcem, iar apoi să găsim zonele laterale și să venim cu centrări. Am schimbat și sistemul în ultimele 20-30 de minute, am trecut la 4-3-1-2, cu doi atacanți în zona centrală. Atunci trebuia să ajungem în zonele laterale și să venim cu centrări, dar aici a intervenit oboseala și nu am gestionat foarte bine acele momente. Golul nostru (al doilea-n.n.) a venit dintr-o acțiune superbă, prelungită.

Acesta este jocul nostru, iar noi am controlat anul trecut majoritatea meciurilor din punct de vedere al posesiei. Foarte mult lucrăm la acest aspect, să jucăm din una sau două atingeri, iar după pasa înapoi, să verticalizăm imediat, să jucăm cu fața permanent. Asta lucrăm și asta se va vedea și în continuare. Avem o săptămână în care să stăm liniștiți, să ne refacem. A fost o săptămână grea, iar pentru mine ca antrenor nu e ușor să intru în mintea jucătorilor și să-i ajut să-și revină până la urmă, să nu clacheze și să nu își piardă încrederea în ce facem noi. Am fost o echipă puternică, am fost o familie, nu avem voie să ne dezbinăm. În astfel de momente grele se văd oamenii adevărați și caracterele adevărate. Trebuie să fim capabili să înțelegem că nu putem trăi din amintiri și trebuie să ne resetăm.”