Neluțu Sabău a spus lucrurilor pe nume: ”Sezonul trecut este istorie!”

FC Universitatea Cluj a obținut a treia remiză a sezonului, împotriva celor de la Petrolul Ploiești (1-1), se arată pe site-ul oficial al echipei.

La finalul meciului, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a cerut altă atitudine din partea elevilor săi.

”La mine nu a existat ideea să mă relaxez, să trăiesc din amintiri, din ce s-a întâmplat anul trecut. Pentru mine, s-a terminat. Eu am uitat tot ce s-a întâmplat anul trecut și am luat-o de la capăt. Încă mulți dintre ei nu au luat-o de la capăt, trăiesc din ce s-a întâmplat campionatul trecut, din admirație, din ce am realizat. Trebuie să înțelegem că s-a terminat, e istorie. Au fost lucruri frumoase, dar trebuie să o luăm de la zero. Nu e în regulă. Să vedem ce e de făcut, să vorbesc și cu cei din conducere și să vedem ce ar fi bine, ca să ieșim din situația asta, pentru că nu arătăm bine absolut deloc. E foarte greu să batem pe cineva dacă nu ne schimbăm comportamentul, atitudinea”, a spus antrenorul „studenților”.

Sabău a explicat ce aștepta de la jucătorii veniți de pe bancă și a lăudat evoluțiile lui Mikanovic și Chirilă, aflați la debut în tricoul Universității.

„Am fost total neinspirat să fac acele schimbări. Cert e că noi nu arătăm bine. A doua repriză nu am ce să analizez, atunci când coechipierii tăi au nevoie de un plus de implicare din punct de vedere fizic, iar tu intri cu atitudinea asta. De la noi trebuia să vină un plus, anumiți jucători au început să piardă din turație.

Fundașul dreapta, Dino, avea crampe, nu mai putea. E primul meci, dar să joci cu așa atitudine, de astfel de jucători și de oameni ai nevoie ca să-ți atingi anumite obiective importante. Vii de unde vii, e primul joc și să ai atâta energie și ambiție să te prezinți bine, să îți pese de tine, am apreciat foarte mult și apreciez astfel de oameni și de jucători. Chirilă s-a descurcat destul de bine pentru primul joc. La gol nu avea ce face, a fost o greșeală colectivă.”

De asemenea, acesta își dorește mai multă consistență pe parcursul întregului meci.

„Am o misiune foarte, foarte grea, la cum arătăm. Discuții sunt, facem ședinte, dar important e ce arăți tu și dacă ești afectat și îți pasă. Prima repriză a fost bună, am jucat, am ținut de minge, efectiv n-am crezut vreun moment că putem primi gol astăzi și că nu vom câștiga a doua repriză, dar nu e suficient să joci doar 45 de minute. Trebuie să luptăm, să iau anumite decizii dacă văd o stare de nepăsare la unii jucători, să știe că au și drepturi, dar și obligații. E posibil și asta să fie benefic pentru grup și pentru a mișca puțin lucrurile”, a completat principalul Universității.