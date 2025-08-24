Neluțu Sabău i-a băgat în ședință pe jucători după 0-1 cu Dinamo: ”O discuție mai bărbătească”

O nouă înfrângere și mai ales jocul modest prestat de jucătorii săi l-au făcut pe Neluțu Sabău să țină o ședință furtunoasă în vestiar, după ce Dinamo a plecat cu toate cele 3 puncte de pe Cluj Arena.

Ședință dură ținută de Neluțu Sabău după eșecul cu Dinamo

Imediat după eșecul înregistrat în etapa a 7-a a SuperLigii, veteranul Dan Nistor a recunoscut că antrenorul a avut un discurs mai dur decât de obicei în vestiar, însă crede că U Cluj are nevoie de timp pentru a arăta ca în sezonul precedent.

”Un egal ar fi fost echitabil. Trebuie să fim mult mai atenți. Cred că la posesie a fost Dinamo peste. Am făcut total ce nu trebuia să facem, am jucat mingi lungi. Din păcate, am revenit acasă și nu am putut să facem fanii fericiți.

E foarte greu să ne menținem, au plecat foarte mulți jucători. Nu avem bagheta magică, lucrurile se fac în timp. A avut Mister o ședință mai bărbătească cu noi. (n.r. – Vor fi mai multe echipe care se vor lupta la play-off?) 100%”, a declarat Nistor, la .