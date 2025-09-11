Neluțu Sabău îi ține partea lui Mircea Lucescu după eșecurile naționalei: ”Cei din FRF ar trebui să îl asculte”

Naţionala României a încheiat la egalitate, scor 2-2, partida cu Cipru din etapa a cincea a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Rezultatul vine după înfrângerea din amicalul contra Canadei, scor 0-3.

Drept urmare, Mircea Lucescu a afirmat că este dispus să renunțe la funcția de selecționer, dar Federaţia Română de Fotbal a respins ipoteza unei demisii și a precizat că nu au fost lansate discuții oficiale pentru schimbarea selecționerului.

Acum, Neluțu Sabău a dezvăluit că este de partea lui Lucescu și a cerut susținerea celor de la FRF.

„Nu ştiu de aşa ceva. Şi n-aş vrea să comentez eu. Avem unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România. Trebuie să-l ascultăm. Concluziile dânsului sunt foarte importante. El e cel mai în măsură pentru că este permanent în fenomen, ştie despre ce este vorba.

Cred că cei din Federaţie ar trebui să-l asculte. Dacă se pune sub semnul întrebării un astfel de antrenor şi experienţa lui… plus că a venit într-un moment în care foarte mulţi au refuzat şi n-au vrut să preia echipa naţională.

E un om care poate să ajute foarte, foarte multe fotbalul românesc. Concluziile dânsului le-am citit şi sunt foarte corecte.

Indiferent cine va veni, dacă nu înţelegem ce avem de făcut şi nu ascultăm un astfel de om, aceleaşi discuţii vor veni. Că va veni Hagi, că va veni Boloni, că va veni Chivu, că va veni Olăroiu… ne vom lovi de aceleaşi probleme!

Pe mine domnul Lucescu m-a ajutat foarte mult. Am învăţat atât de multe lucruri, a format foarte mulţi jucători cu mentalitate de fotbalişti profesionişti. Îi voi fi recunoscător toată viaţa. Am lucrat cu dânsul şi îi port un respect şi o apreciere deosebită”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la conferinţa de presă premergătoare meciului U Cluj – Rapid.