Neluțu Varga a dat cărțile pe față! De ce nu l-a adus pe Jo, atacantul brazilian: „Eu nu mai vreau să iau țeapă!”

Brazilianul Jo era așteptat cu mare fast să semneze cu CFR Cluj. Se pare că transferul atacantului de 35 de ani a picat.

Neluțu Varga, patronul formației din Ardeal, a vorbit despre mutarea care nu s-a mai concretizat. Iată ce a spus.

„Eu nu mai vreau să iau țeapă!”

„Hai să nu ne grăbim și să aruncăm cu vorbe, că a picat transferul lui Jo, pentru că eu sunt cel care decide și am ultimul cuvânt. Eu sunt cel care trebuie să mă conving de niște lucruri, că eu plătesc. Iar eu vă spun acum care e adevărul cu acest jucător. Eu nu mai vreau să iau țeapă, așa cum am luat cu Baptista. Știți foarte bine ce am pățit cu ăla și știți cât am plătit unuia care aproape că venise în concediu la Cluj.

Acum, să revenim la problema Jo. El a crezut că vine aici la noi și, pac, semnează contractul pe loc. Stai un pic, că tu ai 35 de ani și eu nu pot să semnez cu tine pe doi ani sau trei fără să mă conving de niște lucruri. Eu am nevoie de tine pe teren imediat, nu peste o lună sau două. I-am dat două săptămâni să treacă de niște teste. Iar dacă le trece, atunci voi lua decizia finală. Însă, el a vrut să pună presiune pe noi și să ne facă să semnăm pe loc.

El ne-a spus că nu e venit în probe și că el nu e amator ca să îl punem noi să facă acele teste. Eu i-am zis să se mai gândească și că are două săptămâni să facă acele teste. Dacă acceptă, atunci e OK. Eu consider că noi suntem în continuare în negocieri cu el. Dar, dacă nu acceptă acele teste, atunci nu facem transferul.

Eu am nevoie pe teren de el acum, nu peste o lună și jumătate. Din câte știu eu, el nu a zis că pleacă din Cluj azi sau mâine. Așteptăm să vedem ce ne mai spune și el. Dar vă repet: nu îl vom semna dacă nu face acele teste”, a declarat Neluțu Varga, pentru prosport.ro.