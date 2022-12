Neluțu Varga a dezvăluit persoana pe care se bucură că a dat-o afară de la CFR Cluj

La final de an, Neluțu Varga a vorbit despre momentele importante de la CFR Cluj din 2022, povestind și despre despărțirea de Mihai Copilu.

„Mi-am pus oameni care să conducă businessul mai departe, și pe linie sportivă, și pe linie financiară. Acest lucru s-a și întâmplat, dar cu foarte mulți bani. Am investit mult când am preluat, apoi bugetul a tot crescut an de an. Aveam salarii foarte mari, de 20.000, chiar de 40-50.000 de euro pe lună. Eu nu eram priceput, dar oamenii mei îmi spuneau că e normal să plătesc așa dacă doresc să fiu campion. Mi-am făcut calculele și mă gândeam cum să recuperăm investiția dacă asta e normalitatea ca să luăm titlul. Am mers pe mâna celor care-mi spuneau că așa e normal.

Am avut încredere maximă în ei! După aceea am avut niște semne de întrebare, apoi ați văzut ce s-a întâmplat. Ne-am despărțit!

Cu timpul am început să învăț și managementul, și sportul și să mă implic mai mult. Am dorit să văd și cifrele, și contractele, nu doar să plătesc. M-au tot avertizat prieteni din fotbal că nu e deloc în regulă ce cheltuieli am.

Nu uit nici acum că am plătit 2 milioane de euro pe Ioniță”

I-am dat afară și pot spune acum că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Nu-mi pare rău deloc, sincer! Clubul s-a echilibrat după plecarea lor. Am creat un nou grup de conducere mult mai sănătos, cu Cristi Balaj președinte. Am încercat să nu mai dăm bani pe jucători, cum făceam înainte. Nu uit nici acum că am plătit 2 milioane pe Ioniță, și a fost gaură totală, că am dat bani mulți pe Costache și nu mai zic… Au fost ghină, nu ne-au ajutat nici sportiv, nici financiar.

Am discutat, avem o relație de prietenie, dar business-uri împreună nu mai facem. Am avut o dezamăgire mare atunci și nu aș vrea să mai vorbesc despre asta”, a povestit Neluțu Varga, potrivit Fanatik.