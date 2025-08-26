Neluțu Varga a dezvăluit tot: „Unii vând scaune, alții fac blocuri, eu vând tone de aur în Dubai!”. Ce se întâmplă cu CFR Cluj?

Finanțatorul de la CFR Cluj s-a arătat deranjat de discuțiile apărute în spațiul public în ultimele zile la adresa lui. În contextul în care echipa din Gruia traversează o perioadă foarte delicată din punct de vedere sportiv, omul de afaceri a fost criticat pentru faptul că s-a afișat pe rețelele de socializare cu acele lingouri de aur, un moment considerat de către unii drept unul exagerat în contextul dat.

Neluțu Varga a reacționat după ce în spațiul public au apărut acele imagini cu el alături de mai multe lingouri de aur

Omul de afaceri a început prin a spune că nu este el responsabil pentru faptul că acele imagini au apărut în spațiul public și că există posibilitatea să fi fost victima unui soi de atac cibernetic. Așadar, el susține că nu a fost dorința lui să apară în ipostaza respectivă.

De asemenea, Varga a mai transmis cu această ocazie și că nu este normal să existe atât de multe comentarii, mai ales negative, la adresa lui, întrucât este pur și simplu vorba despre o afacere pe care el o derulează în mod legal, de mai mulți ani.

„Nu știu cum apar aceste imagini pe internet. Mi s-a virusat telefonul și probabil cineva mi le-a furat din telefon. Este business-ul meu.

Care este problema? Am licență, am firmă… Vând aur în Dubai. Vând tone de aur. De 11 ani am mină de aur în Africa.

Finanțatorul de la CFR Cluj a răbufnit: „Nu înțeleg de unde atâta răutate, am firmă de minerit și în România, care e problema?”

Nu înțeleg de unde atâta răutate. Din 2007 am mină de aur. Am firmă de minerit și în România. Alții vând scaune, fac blocuri, vând mâncare. Eu am firmă de minerit. Care e problema?”, a spus Neluțu Varga, potrivit