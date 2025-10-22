Neluțu Varga a refuzat oferta de milioane pentru CFR Cluj: „Ne facem de râs, dar insolvența pare singura soluție”

CFR Cluj a fost recent în mijlocul unor discuții intense ce ar fi putut schimba complet viitorul clubului. Conform declarațiilor fostului fotbalist Florin Prunea, patronul clubului, Neluțu Varga, a primit o ofertă serioasă pentru vânzarea echipei. Cu toate acestea, decizia de a păstra clubul a fost rapidă și fermă, Varga considerând că ar fi o rușine să cedeze acum.

Sursele au indicat că oferta primită nu a fost una mică, însă, potrivit lui Prunea, situația financiară a clubului este atât de gravă încât insolvența pare a fi singura opțiune viabilă pentru viitorul apropiat al CFR Cluj. Datoriile clubului se ridică la peste 27 de milioane de euro, un decalaj major față de suporterii și managementul clubului care încearcă să țină pasul cu rivalii din Liga 1, în special FCSB.

„Eu știu că a avut ofertă să dea echipa și pe o sumă nu mică. Nu a vrut să o dea. Sută la sută a fost”, a spus Florin Prunea, conform digisport.ro.

Prunea crede că gruparea va intra în curând în insolvenţă. „Altă ieșire nu există (n.r. pentru CFR Cluj decât insolvența). Nu că există spectrul, eu o făceam de ieri. La CFR nu au altă variantă. Părerea mea, ei sunt gata. Am vorbit cu cineva de acest aspect. Neluțu Varga nu ar vrea, că ‘ne facem de râs, e prea devreme’, dar altă variantă nu există. Datoriile sunt și către alții”, a mai spus Prunea.

Neluțu Varga, care deține clubul din 2016, a menținut performanțe importante pentru CFR Cluj, cu participări în competițiile europene, dar pe plan financiar echipa a înregistrat ani consecutivi pierderi semnificative. După un an profitabil în 2024, echipa se confruntă din nou cu perspective dificile.

În același timp, clubul s-a despărțit oficial recent de antrenorul Andrea Mandorlini, iar Dan Petrescu este pregătit să revină la echipă într-un interval de 2-3 săptămâni, fiind antrenorul interimar până atunci. Aceste mișcări vin într-un context decisiv pentru viitorul clubului ardelean, care încearcă să-și regăsească stabilitatea atât pe teren, cât și în administrație.

Situația financiară complicată, decizia patronului de a nu ceda echipa deși a avut o ofertă serioasă, și revenirea antrenorului emblematic Dan Petrescu conturează un moment crucial pentru CFR Cluj, echipă cu o istorie recentă plină de provocări și ambiții mari în fotbalul românesc.