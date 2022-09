Neluțu Varga, anunț important despre Dan Petrescu: „Mi-a spus că este foarte răcit, posibil să aibă Covid!”

Neluțu Varga și Dan Petrescu trebuiau să se întâlnească astăzi (marți, 20 septembrie) pentru a discuta cu privire la viitorul tehnicianului pe banca CFR-ului.

Se pare că patronul ardelenilor a făcut un anunț legat de întâlnirea celor doi. Iată ce a spus Neluțu Varga.

„Am amânat întâlnirea, iar o decizie finală nu o pot lua până nu mă văd cu Dan Petrescu!”

„Azi, în jurul orei 12:00 urma să am o întâlnire la București cu Dan Petrescu. Însă, am fost sunat de Dan, iar el mi-a spus că este foarte răcit, posibil să aibă Covid, iar eu i-am zis că dacă are simptome de Covid atunci nu e cazul să ne mai vedem deoarece nu vreau să risc nimic.

Știți foarte bine ce probleme de sănătate am avut eu și nu vreau să risc absolut nimic. Am amânat întâlnirea, iar o decizie finală nu o pot lua până nu mă văd cu Dan Petrescu.

Eu vreau un raport și o analiză clară de la el cu privire la aceste rezultate proaste din ultimul timp.

Îl consider și pe Contra un antrenor foarte bun, dar vreau să știți că nu am avut nicio discuție cu el. Până nu voi discuta clar cu Dan Petrescu nu vă pot anunța nimic”, a declarat Neluţu Varga, pentru prosport.ro.

CFR a câștigat la limită cu FC Argeș (1-0) datorită golului marcat de Mario Camora. „Feroviarii” au urcat pe locul 4 în campionat.