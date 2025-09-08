Neluțu Varga anunță încă un transfer de Premier League la CFR Cluj, după cel al lui Zouma. „Face vizita medicală și semnează”.

După ce a fost eliminată din UEFA Conference League, CFR Cluj s-a pus serios pe „treabă” și a început să aducă jucători de valoare. După ce Kurt Zouma a fost anunțat oficial, „feroviarii” sunt pe cale să aducă un nou jucător cu CV de Premier League.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, CFR Cluj uimea pe toată lumea și anunța transferul oficial al lui Kurt Zouma. La doar câteva zile distanță, „feroviarii” sunt foarte aproape să îl semneze pe Islam Slimani, atacant trecut pe la mai multe formații de Premier League.

Neluțu Varga a transmis că mutarea lui Emmanuel Dennis a picat, însă Islam Slimani, golgheterul all-time al Algeriei, este pe cale să semneze. Atacantul se află la vizita medicală și patronul „feroviarilor” speră ca ultimele două transferuri vor ajuta echipa să se lupte la titlu în SuperLiga.

„(n.r. Emmanuel) Dennis a început să facă licitație cu noi, spunând că are oferte și din alte părți, ceea ce mie nu-mi place. Motiv pentru care am renunțat la el. Ar fi trebuit să fie luni aici, la Cluj, să semneze, dar eu, personal, am renunțat la el.

O să vină Slimani, cu care m-am înțeles deja. Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj. Astea sunt mutările pe care le-am făcut pe final de mercato și care cred că vor ajuta echipa să se bată la titlu”, a declarat Neluțu Varga, la Fanatik.