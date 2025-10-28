Neluțu Varga confirmă negocierile avansate cu Daniel Pancu. Motivul pentru care a renunțat la Dan Petrescu

Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, a anunțat oficial că negocierile cu Daniel Pancu pentru preluarea echipei sunt în stadiu avansat, în timp ce varianta revenirii lui Dan Petrescu a fost pusă pe pauză.

După demiterea lui Andrea Mandorlini din postura de antrenor principal, clubul caută soluții rapide pentru redresarea situației din Superliga, iar Pancu este favorit să preia banca tehnică în următoarele zile.

Varga a explicat că, deși îl preferă pe Dan Petrescu, nu poate aștepta nesigur când acesta va fi disponibil, iar echipa trebuie să arate rezultate cât mai curând.

„E real interesul, dar nu ştiu dacă se face! Iuliu Mureşan a vorbit. Era pozitiv, voia să vină pe loc, dar depinde de condiţii, că nu îl aduc în orice condiţii.

Trebuie să ne spună dacă ne aduce sus, dacă rezolvă planul să redreseze echipa, sunt mai multe lucruri, că doar nu-l iau la întâmplare. A fost grea decizia, mai ales că Dan Petrescu e favoritul meu.

Doar că în cazul lui nu am nicio certitudine că într-o săptămână, două poate să vină. Eu l-aş fi aşteptat cu drag, dar trebuie să redresez echipa”, a spus Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.