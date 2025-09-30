Neluțu Varga forțează încă o lovitură colosală la CFR Cluj! Așteaptă semnătura unui câștigător de Champions League cu Chelsea Londra

Neluțu Varga nu are de gând să se oprească din transferurile de marcă făcute în această perioadă la CFR Cluj. Echipa din Gruia i-a adus deja pe Kurt Zouma și Islam Slimani, foști fotbaliști în Premier League, iar acum își propune o nouă lovitură de senzație.

De asemenea, la Cluj-Napoca a ajuns recent și fundașul dreapta Marcus Coco, jucător cu mulți ani petrecuți în Ligue 1, ultima dată la Nantes.

Neluțu Varga îl vrea la CFR Cluj și pe Hakim Ziyech

Potrivit , ardelenii sunt interesați de aducerea lui Hakim Ziyech, fotbalist în prezent liber de contract, care ultima dată a evoluat în Qatar, la Al-Duhail, și i-au făcut deja o ofertă acestuia.

În prezent în vârstă de 32 de ani, marocanul a mai jucat în cariera sa de până acum pentru Chelsea sau Ajax, printre altele. Conform sursei citate, jucătorul a cerut timp de gândire pentru a analiza oferta și astfel este de așteptat ca el să ofere un răspuns în decurs de câteva zile.

În 2021, Ziyech a câștigat trofeul Champions League alături de Chelsea, fiind coechipier la acel moment cu Zouma. Acum, cei doi ar putea fi din nou colegi la CFR Cluj.

Internaționalul marocan, cu 64 de selecții și 25 de goluri, a fost crescut din punct de vedere fotbalistic în Olanda, la Dronten și Heerenveen. Ulterior a ajuns la Twente și apoi la Ajax, echipă care l-a cedat la Chelsea în 2020 în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

În 2023, clubul de pe „Stamford Bridge” l-a împrumutat pentru un sezon la Galatasaray, iar apoi marocanul a devenit în totalitate jucătorul echipei din Istanbul, fiind lăsat liber de contract.

De la gruparea „Cim Bom” a plecat de asemenea liber de contract, la începutul acestui an, la Al-Duhail, iar la finalul sezonului trecut a rămas din nou fără angajament.

Acum, el ar putea ajunge la CFR Cluj, într-o mutare care, dacă se va materializa, ar putea fi considerată, pe bună dreptate, ca fiind chiar cea mai spectaculoasă făcută vreodată în campionatul României.