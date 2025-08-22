Neluțu Varga i-a găsit înlocuitor lui Dan Petrescu! Antrenorul cu experiență în Serie A preia CFR Cluj

CFR Cluj a suferit un eșec ”usturător” în duelul contra suedezilor de la Hacken, scor 2-7, în prima manșă a play-off-ului Conference League.

În urma acestei înfrângeri, Dan Petrescu și-a anunțat demisia, iar Neluțu Varga s-a grăbit să îi găsească înlocuitor.

Prima opțiune a fost Cosmin Contra, dar fostul selecționer a cerut un salariu prea mare pentru gruparea din Gruia.

Așadar, finanțatorul a apelat la serviciile italianului Andrea Mandorlini, care a acceptat oferta, după cum a anunțat Cristi Balaj.

„Am vorbit cu domnul Varga şi mi-a comunicat decizia, luase deja legătura cu Mandrolini. Doreşte un antrenor care a câştigat trofee şi a făcut performanţe. Rămâne doar să pregătim contractul.

Mandorlini este în drum spre Galaţi (n.r. CFR Cluj joacă cu Oţelul în weekend).

Atât timp cât nu e semnat contractul, se poate întâmpla orice, dar el îşi doreşte”, a declarat Cristi Balaj, conform Fanatik.

Acesta va fi al treilea mandat al italianului la CFR Cluj.