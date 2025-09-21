Neluțu Varga îl susține pe Mandorlini după remiza CFR – UTA: „Nu se pune problema demiterii!”

CFR Cluj rămâne fidel antrenorului Andrea Mandorlini, deși a înregistrat a treia remiză consecutivă în campionat, 1-1 cu UTA Arad, în etapa a zecea din SuperLiga României. Neluțu Varga, conducătorul clubului, a declarat că nu ia în calcul demiterea tehnicianului italian, menționând că este mulțumit de evoluția echipei din a doua repriză și are încredere în Mandorlini, considerat un antrenor experimentat și exigent la antrenamente.

Rezultatele recente ale CFR-ului sub conducerea lui Mandorlini au fost 2-2 cu FCSB, 1-1 cu Metaloglobus și 1-1 cu UTA, adică doar trei puncte din nouă posibile. Cu toate acestea, echipa pregătește cu optimism derby-ul cu Universitatea Cluj de săptămâna viitoare.

Neluțu Varga a subliniat că nu există nemulțumiri în cadrul vestiarului și că postul lui Mandorlini nu este în pericol în acest moment, în ciuda crizei de rezultate care afectează și alte echipe importante din campionat.

„Sunt mulțumit de jocul echipei din a doua repriză. Într-adevăr, rezultatul nu este cel dorit, dar felul în care am arătat îmi dă speranțe pentru meciurile care urmează, în special derby-ul cu Universitatea Cluj de săptămâna viitoare.

Postul lui Mandorlini nu e în pericol, nu se poate vorbi despre așa ceva, am încredere în el.

E un antrenor experimentat, e mai dur cu jucătorii la antrenamente, dar nu se pune problema să existe nemulțumiri din partea cuiva”, a transmis Varga, conform digisport.ro.