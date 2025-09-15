Neluțu Varga pregătește revoluția la CFR Cluj! Andrea Mandorlini, aproape de demitere – cine îi poate lua locul?

Situația la CFR Cluj devine din ce în ce mai tensionată, iar președintele clubului, Neluțu Varga, pare decis să ia măsuri drastice după un început de sezon extrem de slab. Formația din Gruia a remizat recent cu Metaloglobus, scor 1-1, și se plafonează în zona retrogradării, ocupând doar locul 13 în Liga 1 cu doar 7 puncte.

Nemulțumirile oficialilor sunt pe fondul rezultatelor slabe și a haosului managerial în care echipa se află. Andrea Mandorlini, care și-a început al treilea mandat pe banca tehnică a clujenilor după plecarea lui Dan Petrescu, nu a reușit să aducă stabilitate sau rezultate convingătoare. Sursele din club au dezvăluit că italienii a surprins echipa înaintea meciului cu Metaloglobus prin schimbarea neașteptată a primului 11, ceea ce a creat confuzie printre jucători.

„A anunțat o altă echipă decât cea pe care o încercase toată săptămâna! Cei care se așteptau să fie titulari au rămas pe bancă… Nu mai înțelegem nimic”, au transmis surse din cadrul clubului, conform gsp.ro.

Pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mandorlini figurează nume cu greutate în fotbalul românesc, dar și străin: Daniel Pancu, liber de contract după despărțirea de naționala U21, Adrian Mutu, fără angajament după plecarea de la Petrolul, Cristiano Bergodi, dispobil încă din aprilie 2024, și Cosmin Contra, recent încheiat colaborarea cu Al Kholood.

Eșecurile din Conference League, unde CFR Cluj a fost eliminată de Hacken după un scor dezastruos de 2-7 în tur, au agravat condția echipei. Dan Petrescu și-a dat demisia chiar după acel meci, iar Mandorlini a preluat echipa cu așteptări mari, care însă nu s-au concretizat.

Oficialii clubului se pregătesc pentru o ședință de urgență în care va fi decis viitorul antrenorului. Situația devine tot mai incertă pe banca CFR Cluj, iar schimbările nu mai par să poată fi evitate.