Neluțu Varga s-a enervat pe un fotbalist de la CFR: ”Va plăti scump pentru asta!”

Roger a plecat de la CFR, după ce și-a reziliat unilateral contractul.

Gestul jucătorului nu a fost pe placul lui Neluțu Varga.

Patronul CFR-ului l-a avertizat pe brazilian.

”Eu mă aflu acum în concediu în Dubai, dar sunt foarte supărat din cauza acestui jucător. Noi nu am făcut nicio greşeală cu el. Astea sunt doar baliverne scoase de unii şi alţii. Nu era scos de pe nicio listă.

Dar acest Roger va plăti scump pentru faptul că şi-a denunţat unilateral contractul cu CFR. El a urmărit doar să plece liber de contract de la noi. Principalul vinovat pentru situaţia actuală a lui Roger este agentul lui. El se află în spatele acţiunilor lui Roger. L-a sfătuit şi îl sfătuieşte în continuare foarte prost. Noi nu l-am mai băgat pe listă după ce am văzut că şi-a denunţat unilateral contractul.

Nu mai avea niciun rost să facem acest lucru, deoarece nu eram şi nu suntem prostii lui Roger şi ai impresarului. Am auzit că acum el este la UTA şi se antrenează cu această echipă. Ce caută el acolo? Nu are voie, dar UTA ştie acest lucru. Nu e bine deloc ceea ce au făcut arădenii. Însă, aveţi un pic de răbdare că o să vedeţi că Roger va plăti scump pentru gestul său. Lucrurile nu vor rămâne aşa. O să suporte toate consecinţele. Cristi Balaj şi cei de la noi se vor ocupa de acest lucru. O să fie un proces. Noi nu suntem fraierii acestui jucător. V-am mai spus acest lucru şi mai devreme. Nu o să am nicio problemă în aducerea lui Otele. El este deja semnat cu noi, dar va juca la CFR Cluj de la vară”, a spus Nelu Varga, conform ProSport.