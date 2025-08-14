Nemanja Matic a plecat de la Olympique Lyon cu un an înainte de terminarea contractului

joi, 14 august 2025
Mijlocaşul sârb Nemanja Matic a părăsit joi clubul Olympique Lyon, a anunţat gruparea franceză pe contul oficial de X.

Economie consistentă făcută de echipa franceză

Nemanja Matic (37 de ani) a plecat de la Olympique Lyon după un an şi jumătate. „Nemanja Matic şi OL îşi încheie colaborarea. Vă mulţumim pentru toate momentele minunate, mult succes pe viitor”, a scris clubul pe Twitter.

Fostul jucător al echipelor Chelsea, Manchester United şi Rennes se afla sub contract cu Marseille până în iunie 2026, dar în această vară el nu a mai prins echipa.

Prin plecarea lui Matic, OL va face o economie consistentă, în condiţiile în care sârbul era unul dintre cei mai bine plătiţi jucători, cu un salariu lunar în jur de 400.000 de euro, conform estimărilor L’Equipe.

