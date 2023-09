Nemulțumirea antrenorului de la CSM Slatina după remiza din Ghencea: ”Acest lucru ne lipsește”

CSA Steaua a remizat pe terenul propriu cu CSM Slatina, scor 1-1, într-un meci disputat în etapa a 7-a a Ligii 2.

Daniel Oprescu i-a mustrat pe jucătorii săi pentru frica pe care au afișat-o și susține că se puteau impune în fața ”militarilor”.

„Avem tendința să ne mulțumim cu puțin. Steaua era o echipă de bătut și noi nu am profitat. Asta este realaitatea, dar nu am avut curaj. În repriza a doua, am fost niște fricoși. Am facut pasul înapoi de frică.

Asta este lucrul care ne lipsește nouă ca să fim o echipă mai bună. Lucrurile astea se văd inclusiv la Liga 1 și chiar la echipa națională a României.

Noi nu avem drept de promovare, iar jucătorii au știut de la început unde vin. Cred că ar trebui umblat puțin la lege, mai ales că sunt mai multe ehipe fără drept de promovare. Avem al 3-lea sau al 4-lea buget din coadă, rețineți”, a spus Daniel Oprescu.