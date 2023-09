Nemulțumirea lui Ciprian Marica: ”Asta e problema! Ne mănâncă ăștia din toate punctele de vedere”

România a remizat cu Israel, scor 1-1, pe Arena Națională, iCiprian Marica, fostul atacant al primei reprezentative și actualul acționar al Farului Constanța, a avut o declarație acidă la adresa ”tricolorilor”.

El a spus că Nicolae Stanciu și Darius Olaru ar fi principalii vinovați de eșecul selecționatei.

”Suntem dezamăgiți cu toții după partida slabă făcută cu Israel, n-am avut nicio idee de joc și am simțit pe pielea noastră că… am încercat, am avut inițiativă, după care am sezizat că adversarul e mai bun ca noi și am făcut pasul în spate. N-am mai avut suflu, forță să ieșim de acolo. Am fost depășiți la toate nivelele și cred că jucătorii noștri au rămas datori. Au șansa să demonstreze că a fost doar o seară proastă.

Vârfului de atac i se permite să piardă mingea, e departe de poartă. Eu nu cred că despre el ar trebui să vorbim, cred că marea noastră problemă este în continuare cea fizică, acolo unde nu reușim, avem această identitate că aveam posesie, că suntem tehnici… da, dar nu se mai joacă tehnic. E o posesie diferită, azi nu înțelegem foarte clar că dacă din punct de vedere fizic nu rezistăm și nu putem să ducem 90 de minute…

Asta cred că e cea mai mare problemă a fotbalului românesc, se întâmplă și la echipele de club. Nu ducem fizic, fizic ne mănâncă ăștia din toate punctele de vedere. Și la duelul unu contra unu, și mai ales tehnici. Unde suntem tehnici? Încercăm ce vedem pe afară, pe la Guardiola, să jucăm cu mingea jos de la portar. Păi noi nu vedem că nu putem? Dacă nu poți, ce tot încerci? Ăia pot, dar ăia au și calitate.

Tu dacă n-ai calitate, încearcă să dezvolți altceva. Cărăm mingea aia la nesfărșit, o ținem, avem speranțe că noi suntem tehnici, noi putem. Mă refer la Stanciu care o cară la mijlocul terenului, cu capul în pământ și nu se uită. Intră Olaru, același lucru. Când fotbalul e atât de simplu… dai și pleci! Sunt probleme mari din toate punctele de vedere și nu văd cu ochi bun viitoru echipei naționale și al fotbalului românesc”, a spus Ciprian Marica, Digi Sport.