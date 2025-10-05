Nemulțumirea lui Gâlcă după ce a dus Rapid pe primul loc: „În repriza a doua am pierdut mijlocul terenului”

Rapid București a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 3-1 (2-0), sâmbătă seara, în Giulești, în etapa a 12-a.

„Am intrat relaxați și cu puțină frică”, surprinde tehnicianul

Rapid a deschis scorul prin autogolul lui Ionuț Larie (9), în urma unui corner executat de Claudiu Petrila. Alexandru Dobre (20) a majorat diferența, deviind șutul lui Elvir Koljic.

Farul a redus din diferență prin Ionuț Vînă (56), care a plasat mingea la vinclu. Alexandru Dobre (67) a închis tabela cu o lovitură de cap, după ce centrarea lui Petrila a fost deviată de Larie.

„Era important să luăm toate cele trei puncte. Bineînțeles că trebuia să jucăm și a doua repriză mai bine, nu am reușit și au pus presiune pe noi. Am intrat relaxați și cu puțină frică.

Antrenamentele sunt foarte reușite, dar trebuie să spunem că am jucat împotriva unui adversar care este agresiv, care caută profunzimea și au calitate. Ne-a fost mult mai greu, dar ne dorim ca pe viitor să arătăm mult mai bine.

Am pierdut în a doua repriză controlul meciului. În prima repriză am reușit să jucăm în spatele liniilor lor. În repriza a doua am pierdut mijlocul terenului și am avut prea multă frică, cel puțin așa văd eu. Trebuie să avem mai multă personalitate, mai multă răbdare la construcție.

Koljic este într-o formă foarte bună, astăzi a și marcat și mă bucur pentru el. Trebuie să punctez că și Baroan a intrat cu o atitudine foarte bună, mi-a plăcut. Manea a crescut foarte mult și merita să ajungă la echipa națională.

Știți că jucătorii au perioade mai proaste și vor să plece în altă parte. Important e să fim toți, să ne gândim la echipă și să fim uniți.

Dobre e un jucător important, așa cum e și Petrila, care de câte ori au mingea pun în dificultate echipele adverse”, a spus antrenorul gazdelor, Costel Gâlcă.

Rapid este la a doua victorie consecutivă după ce a pierdut acasă cu FC Hermannstadt. Farul nu a mai câștigat de patru etape, în care are două egaluri și două eșecuri.