Nemulțumirea lui Liviu Ciobotariu după CSKA Sofia – Sepsi 0-2: „Este o veche problemă de-a noastră”

Echipa Sepsi a făcut unb pas mare spre turul 3 preliminar din Conference League, după 2-0 pe terenul formației bulgare CSKA Sofia.

„N-am reușit să șutăm la poartă, este o veche problemă de-a noastră”, este nemulțumirea lui Liviu Ciobotariu

Golurile au fost marcate de Nicolae Păun (68) și Roland Varga (80). La finalul partidei, antrenorul Liviu Ciobotariu s-a declarat nemulțumit de faptul că jucătorii pe care-I pregătește nu trag mai des la poartă.

„Un joc greu, am întâlnit o echipă foarte bună, cu un sistem care ne-a pus în dificultate în anumite momente. Mă bucur că am reușit să câștigăm, dar trebuie să fim atenți pentru meciul de la Sfântu Gheorghe. Calificarea nu este jucată!

În prima repriză, am avut 3-4 contraatacuri foarte bune, ne-am surprins adversarul. Dar n-am reușit să șutăm la poartă, este o veche problemă de-a noastră care trebuie remediată cât mai curând. Ne-am apărat foarte bine, i-am blocat în benzi”, a spus el.

„Jucătorii care au intrat pe parcursul meciului au făcut diferența”, a atras atenția Liviu Ciobotariu

Manșa retur este programată pe 3 august, la Sfântu Gheorghe. Dacă se califică, Sepsi va juca în turul 3 preliminar din Conference League cel mai probabil cu Aktobe (Kazahstan). Aceasta s-a impus în tur, în deplasare, cu 4-1, pe terenul lui Torpedo Kutaisi (Georgia).

„În repriza a doua, cred că am controlat jocul. Sunt mulțumit și de defensivă, și de atac. Sunt foarte mulțumit de jucătorii care au intrat pe parcursul meciului, pentru că au făcut diferența. Există concurență pe posturi, jucătorii vor să joace și apar realizările.

Sună frumos, dar a fost doar prima manșă. Repet, trebuie să fim foarte atenți. S-a văzut munca noastră în pregătire pe faza defensivă, avem patru meciuri oficiale în care nu am primit gol. În plus, am lucrat mai mult atacul pozițional și contraatacul și asta s-a văzut azi”, a mai spus tehnicianul.