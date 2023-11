Nemulțumirile lui Ivaylo Petev după debutul cu victorie la Universitatea Craiova: ”O chestie care nu mi-a plăcut”

Universitatea Craiova s-a impus la limită în fața celor de la Dinamo, scor 1-0, în runda cu numărul 16 din SuperLigă.

”În prima repriză am jucat mai bine, am avut controlul meciului, am înscris și am mai avut două ocazii mari, dar nu am mai reușit să marcăm. O chestie care nu mi-a plăcut, în ultimele 10 minute din prima repriză nu am avut mingea. Foarte ușor am dat mingea adversarului și am făcut 7-8 greșeli în 5 minute.

În partea a doua, ne-am gândit doar la cele 3 puncte. Ne-am apărat mai mult și nu am dat posibilitatea adversarului să înscrie. Am avut câteva contraatacuri, dar nu am mai punctat. Sunt 3 puncte importante, acesta a fost obiectivul principal. Știm că avem mult de lucru. În fotbal se așteaptă greșeala adversarului. Astăzi am greșit în câteva situații ușoare”, a spus Petev.