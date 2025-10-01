Newcastle a făcut spectacol pe terenul lui Union SG, în Liga Campionilor! A doua victorie pentru Qarabag

Formaţia Qarabag a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Copenhaga, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor.

Barcelona – PSG a început la ora 22:00

Golurile au fost marcate de Zoubir ’28 ş Addai ’83.

Tot miercuri, Newcastle a învins în deplasare Union Saint-Gilloise, scor 4-0. Au înscris Woltemade ’17, Gordon ’43 (penalti), ’64 şi Barrnes ’80.

De la ora 22:00 se joacă Arsenal – Olympiakos, Barcelona – PSG, Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, Bayer Leverkusen – PSV, Monaco – Manchester City, Napoli – Sporting Lisabona și Villarreal – Juventus.