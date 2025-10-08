Neymar a fost aproape de Napoli. Motivul pentru care a picat transferul

Neymar ar fi putut să revină pe terenurile europene. Potrivit Gazzetta dello Sport, brazilianul a fost subiectul unor lungi discuţii la Napoli, unde preşedintele Aurelio De Laurentiis, directorul sportiv Giovanni Manna şi antrenorul Antonio Conte au analizat serios posibilitatea de a-l aduce în Italia.

Ideea ar fi apărut în ianuarie şi ar fi rămas în mintea celor trei oficiali de la Napoli până în mai. În cele din urmă, ar fi fost abandonată pentru a evita alimentarea „problemelor de echilibru” în cadrul echipei.

Neymar (33 de ani) s-a întors la Santos la sfârşitul lunii ianuarie, după rezilierea contractului său cu Al-Hilal. După mai multe meciuri disputate cu clubul său de origine, s-a accidentat la coapsă şi nu va mai juca până în noiembrie.

Napoli a mizat pe un alt veteran, recrutându-l pe Kevin De Bruyne (34 de ani), care s-a dovedit deja preţios în acest sezon.