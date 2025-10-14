Neymar a fost propus la Inter. Ce decizia a luat echipa lui Chivu

Presa internațională a scris recent că Neymar a fost oferit celor de la Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu (44 de ani), însă clubul a luat deja o decizie: transferul nu se va realiza.

În prezent, Neymar evoluează la Santos, formație din prima ligă braziliană. De-a lungul carierei a jucat pentru Barcelona, PSG și Al-Hilal, iar actualul contract îi expiră pe 31 decembrie.

Brazilianul este departe de forma maximă. În cele zece luni de la revenirea din Arabia Saudită a bifat doar 21 de meciuri pentru Santos, din cauza accidentărilor repetate, marcând șase goluri și oferind trei assisturi.

Aceste circumstanțe i-au făcut pe oficialii lui Inter să cântărească atent oportunitatea unui transfer. Verdictul: Neymar nu va ajunge sub comanda lui Cristi Chivu. Clubul se teme că nu s-ar putea baza constant pe el din cauza problemelor medicale și că salariul său ar putea dezechilibra bugetul.

Potrivit Goal, numele lui Neymar a fost propus Interului la începutul lui 2025 și, ulterior, lui Juventus. În ambele situații, agenții jucătorului au primit refuz.

Istoricul transferurilor lui Neymar rămâne impresionant: în 2013, Barcelona a plătit 88 de milioane de euro pentru a-l lua de la Santos; patru ani mai târziu, PSG a achitat 222 de milioane, cel mai scump transfer din fotbal; după șase sezoane la Paris, Al-Hilal l-a cumpărat pentru 90 de milioane. În total, mutările către Barcelona, PSG și Al-Hilal însumează aproximativ 400 de milioane de euro.

În clasamentul sumelor cumulate pe transferuri, Romelu Lukaku ocupă locul doi, cu 369 de milioane de euro, iar Cristiano Ronaldo este pe trei, cu 247 de milioane.