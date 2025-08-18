Neymar a părăsit terenul cu ochii în lacrimi după cea mai grea înfrângere a carierei sale

Fotbalistul brazilian Neymar a părăsit terenul cu ochii în lacrimi după ce duminică a suferit cea mai grea înfrângere din cariera sa, relatează DPA.

Echipa lui Neymar, Santos, a pierdut cu 0-6 în fața lui Vasco da Gama în etapa a 20-a a campionatului Braziliei. Anterior, cele mai grele înfrângeri din cariera lui fuseseră cu scorul de 0-4.

Prima a venit când Santos a jucat împotriva lui FC Barcelona în finala Cupei Mondiale a Cluburilor din 2011. După ce s-a transferat la Barcelona, el a suferit o înfrângere cu 0-4 în fața lui Paris Saint-Germain în optimile de finală ale Ligii Campionilor în 2017.

Neymar s-a așezat la pământ imediat după fluierul final și a izbucnit în lacrimi. Coechipierii săi s-au oferit să-l ajute să se ridice, dar el a refuzat.

Înainte de a părăsi terenul, internaționalul brazilian a fost văzut plângând în timp ce era îmbrățișat de antrenorul lui Vasco, Fernando Diniz.

Ulterior, el a vorbit pentru scurt timp cu reporterii și a spus că înfrângerea a fost ‘jenantă’ și că ‘toată lumea va avea la ce să se gândească’.

‘N-am mai trecut prin așa ceva în viața mea. Am plâns de furie. Din păcate, nu pot ajuta în orice fel’, a spus el.

Santos ocupă locul 15 în clasament și l-a demis pe antrenorul Cleber Xavier după înfrângerea grea suferită în fața lui Vasco.

Neymar, în vârstă de 33 de ani, s-a întors la clubul său din copilărie, Santos, în ianuarie, după ce și-a reziliat contractul cu gruparea saudită Al-Hilal. Contractul său actual este valabil până la sfârșitul anului 2025.