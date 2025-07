Neymar, conflict cu un suporter după ce Santos a ajuns în zona retrogradării! Reacție dură a brazilianului: „Să spună că eu și tatăl meu suntem mercenari?”

Revenirea lui Neymar la Santos nu pare a fi de bun augur pentru fostul jucător al Barcelonei. Echipa se află în zona retrogradării, iar în timpul meciului cu Internacional, pierdut cu 1-2, starul brazilian a intrat în conflict cu un suporter. Fotbalistul a dezvăluit motivul pentru care a reacționat într-un asemenea mod.

Neymar, discuție aprinsă cu un suporter în timpul meciului pierdut de Santos. Ce cuvânt i-a provocat furia brazilianului

Spre finalul meciului dintre Santos și Internacional, la scorul de 0-2, Neymar a crezut că a înscris, însă brigada de arbitri a decis că balonul nu a trecut de linia porții. În timp ce jocul era întrerupt, brazilianul a intrat în conflict cu un fan, înainte de a fi calmat de un coechipier.

Santos a pierdut cu 2-1 și a ajuns în zona retrogradării, iar după partidă, Neymar a dezvăluit pe rețelele sociale că suporterul l-a numit „mercenar”, termen care l-a înfuriat pe experimentatul fotbalist.

„E greu să îți controlezi emoțiile când ai fost ofensat într-un mod incorect, niciodată nu mă voi certa cu un fan care îmi cere să joc bine pe gazon.

Are dreptul să spună dacă am jucat bine sau rău și are dreptul să huiduie. Ce nu poate să facă este să mă ofenseze în modul în care a făcut-o.

Să spună că eu și tatăl meu suntem mercenari, să vorbească despre familia și prietenii mei. Îmi cer scuze, dar e greu să mă controlez”, a transmis internaționalul brazilian pe .