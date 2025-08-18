Neymar îi înțelege pe fani lui Santos după umilința cu Vasco da Gama: „Dar dacă vor să ne insulte, este dreptul lor”

Starul brazilian a izbucnit în lacrimi după înfrângerea istorică a lui Santos împotriva lui Vasco da Gama.

Dezamăgirea s-ar putea agrava dacă nu este inclus în lotul lui Ancelotti

Neymar are încă o dezamăgire în lunga sa carieră. După ce a părăsit Arabia Saudită pe ușa din spate pentru a se întoarce în Brazilia și a deveni o vedetă la Santos, fostul jucător al Barcelonei nu și-a revenit încă după o serie de dezamăgiri.

În plus, viitorul său la Santos rămâne incert, în ciuda reînnoirii contractului până în decembrie 2025. Dorința clubului era să prelungească acordul până în iunie 2026, dar jucătorul are încă în vedere revenirea în Europa.

Totuși, calvarul accidentărilor aruncă întotdeauna o umbră asupra lui Neymar, așa cum s-a întâmplat acum câteva luni, când a fost exclus din primul lotul Braziliei de Carlo Ancelotti.

Speranțele sale de a reveni la lot i-au alimentat revenirea în Brazilia, dar absența la meciul cu Italia i-a afectat din nou starea de spirit.

În scurt timp, fostul antrenor al lui Real Madrid își va anunța lotul pentru ultimele două meciuri de calificare la Cupa Mondială, împotriva Chile și Boliviei, iar totul indică faptul că numărul „10” va suferi o nouă dezamăgire.

Neymar are 9 prezențe la turnee majore cu Brazilia

Prestația slabă a fostului jucător al Barcelonei împotriva lui Vasco da Gama, coroborată cu cartonașul galben care îl va împiedica să joace următorul meci, cu Bahia, sunt motive suficiente pentru care Neymar încă nu poartă tricoul Braziliei cu mai puțin de nouă luni înainte de începerea Cupei Mondiale din Statele Unite, Canada și Mexic.

Pentru brazilian, acea dată este cel mai mare vis al său, deoarece ar putea fi ultima sa șansă de a juca într-un turneu de acest calibru, având în vedere că ar avea 38 de ani la începerea următorului turneu, în 2028.

De la debutul său în 2010, Neymar a jucat în nouă competiții cu echipa sa națională: Copa America din 2011, Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, Cupa Confederațiilor din 2013, Cupa Mondială din 2014, Copa America din 2015, Jocurile Olimpice din 2016, Cupa Mondială din 2018, Copa America din 2021 și Cupa Mondială din 2022.

A câștigat Cupa Confederațiilor doar învingând Spania (0-3) în finală și la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016.

„Mi-e rușine”, a recunoscut Neymar

Picătura care a umplut paharul a fost cea mai mare dură a carierei sale, 6-0 acasă cu Vasco da Gama. Căpitanul lui Santos a izbucnit în lacrimi după fluierul final și a fost chiar consolat de antrenorul advers, Fernando Diniz.

Trecuseră ani de când lacrimile nu i se văzuseră pe față, probabil de la accidentarea gravă suferită împotriva Uruguayului, în octombrie 2023.

O situație care amintește de cea pe care a suferit-o împotriva lui Camilo Zúñiga la Cupa Mondială din 2014, când a suferit o fractură de vertebre după ce genunchiul columbianului l-a lovit pe brazilian în spatele acestuia în meciul din sferturile de finală, ceea ce l-a exclus în cele din urmă din turneu.

„Mi-e rușine. Sunt total dezamăgit de prestația noastră. Fanii au tot dreptul să protesteze, evident fără violență. Dar dacă vor să ne insulte, este dreptul lor”, a spus Neymar după înfrângere, potrivit AS.

„E păcat. Nu am mai trăit așa ceva în viața mea. Din păcate, s-a întâmplat. Lacrimile erau de la furie, de la tot. Din păcate, nu mă pot abține deloc. Sincer, a fost absolut oribil. Asta e realitatea”, a completat el.