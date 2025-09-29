Neymar nu va reveni pe teren mai devreme de luna noiembrie

De la revenirea sa în echipa Sao Paulo la începutul anului, „Ney” a suferit mai multe accidentări care l-au împiedicat să joace regulat cu clubul în campionat. În total, el a disputat 21 de meciuri şi a marcat şase goluri.

Problemele sale fizice nu i-au permis să revină în naţionala braziliană pentru a participa la ultimele meciuri de calificare pentru Cupa Mondială din 2026.

Numărul 10 nu a mai îmbrăcat tricoul galben şi verde din octombrie 2023, când a suferit o ruptură de ligament încrucişat la genunchiul stâng în timpul înfrângerii cu 2-0 împotriva Uruguayului la Montevideo.