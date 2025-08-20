Neymar, printre jucătorii convocaţi preliminar de Carlo Ancelotti pentru următoarele meciuri ale Braziliei

Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, nu l-ar fi convocat preliminar pe Vinicius Jr, însă Neymar ar putea reveni în naţională la următoarea acţiune, la aproape doi ani de la ultima sa apariţie în tricoul Braziliei, relatează L’Equipe.

În timp ce joacă meci după meci cu Santos în această vară, Neymar se numără printre jucătorii preselecţionaţi de Carlo Ancelotti, care va anunţa luni lista definitivă pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2026 împotriva selecţionatelor din Chile şi Bolivia, la 5 şi 10 septembrie.

O revenire a fostului jucător al PSG în Seleçao nu este deloc exclusă, mai ales că, potrivit presei braziliene, Vinicius Jr ar putea să nu fie selecţionat pentru această reuniune internaţională. Din cauza acumulării de cartonaşe galbene, jucătorul echipei Real Madrid este suspendat pentru meciul cu Chile, iar Ancelotti nu l-ar fi inclus pe lista preliminară.

Dacă absenţa lui Vinicius se confirmă, aceasta ar deschide uşa pentru o revenire a lui Neymar (33 de ani, 128 de selecţii, 79 de goluri), a cărui ultimă apariţie în tricoul Braziliei datează din 18 octombrie 2023.