Neymar s-a accidentat şi ar putea rata meciurile Braziliei din septembrie

Accidentat la coapsă în timpul antrenamentului de joi al echipei Santos, Neymar riscă să rateze convocarea la naţionala Braziliei pentru meciurile din septembrie.

Ancelotti va anunţa luni lista finală

Absent din selecţia braziliană din octombrie 2023, numărul 10 al echipei Santos a fost convocat de Carlo Ancelotti în lotul preliminar al Braziliei.

Dar, presa braziliană relatează că jucătorul a simţit o durere la coapsă joi, la antrenament.

Vineri şi sâmbătă, căpitanul echipei Santos a fost menajat, iar clubul ar fi informat federaţia despre detectarea unui edem la coapsa jucătorului în vârstă de 33 de ani.

Ancelotti va anunţa lista finală luni. Brazilia va înfrunta Chile pe 4 septembrie şi Bolivia pe 9 septembrie.

Santos vrea să-l menajeze la începutul săptămânii viitoare, pentru o eventuală revenire în competiţie weekendul viitor împotriva lui Fluminense, în funcţie de rezultatele examenelor medicale.