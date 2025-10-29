Nici Dan Petrescu nu a reușit asta! Record de schimbări în primul minut într-un meci din Anglia

Nu doar în fotbalul românesc se întâmplă lucruri bizare pe terenul de joc. În Anglia se dispută, în această perioadă, meciurile din National League Cup, competiție dedicată formațiilor din eșaloanele inferioare și echipelor de juniori ale cluburilor din Premier League.

De ce fac antrenorii din National League Cup schimbări în primul minut

National League Cup este o competiție dedicată formațiilor din ligile inferioare ale fotbalului englez, echivalentul Cupei Angliei pentru echipele semiprofesioniste și amatoare. În această competiție evoluează cluburi din National League și din diviziile regionale aferente.

În același timp, competiția include și echipe U21 din Premier League, introduse pentru a le oferi tinerilor fotbaliști experiență reală în fotbalul de seniori. Federația Engleză a creat acest sistem pentru a facilita trecerea de la fotbalul de academie la cel profesionist.

Nebunie în fotbalul britanic! Antrenorul a făcut două schimbări în primul minut din Rochdale – Manchester United U21 0-2

Regulamentul competiției impune echipelor din National League să folosească, în meciurile din cupă, cel puțin patru jucători care au fost titulari în ultima partidă de campionat.

Măsura a fost introdusă pentru a păstra integritatea competiției și pentru a evita situațiile în care cluburile trimit echipe complet schimbate, formate doar din rezerve sau juniori, strict pentru a bifa prezența.

Doar că această regulă poate provoca situații incredibile. Marți, 28 octombrie, Rochdale a primit vizita echipei U21 a celor de la Manchester United, iar antrenorul gazdelor a făcut, încă din primul minut, două modificări pentru a respecta cerințele impuse de FA.

Rochdale i-a inclus în primul unsprezece pe East și Adebayo-Rowling, ambii fiind prezenți și în remiza albă cu Woking din weekend. Cei doi au fost scoși de pe teren după doar câteva secunde.