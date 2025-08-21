Nick Kyrgios a declarat forfait pentru US Open

Cu doar câteva ore înainte de tragerea la sorți a turneului US Open, australianul Nick Kyrgios s-a retras de la ultimul turneu major al anului.

Australianul a câștigat un singur meci anul acesta

După ce s-a retras din turneul de dublu mixt la care participa alături de Naomi Osaka, Nick Kyrgios s-a retras oficial de la US Open cu doar câteva ore înainte de tragerea la sorți principală.

Participant datorită clasamentului său protejat, acesta își anunțase revenirea pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Încă accidentat, australianul a jucat un singur meci (la dublu cu Gaël Monfils la ATP 250 de la Washington) din martie anul trecut.

În 2022, Nick ajungea în sferturi la US Open. De atunci, nu a mai jucat la turneul american.