Nicolae Constantin nu a trecut peste scandalul cu Gabriel Tamaș: „Am partea mea de vină și mi-o asum”

Fostul antrenor al Petrolului, Nicolae Constantin, a recunoscut că are o parte de vină în scandalul cu Gabriel Tamaș.

Nicolae Constantin se simte vinovat că nu a spus adevărul în scandalul cu Gabriel Tamaș

La jumătatea lunii octombrie, fotbalul românesc cunoștea un nou scandal. În spațiul public a apărut o înregistrare a unei convorbiri telefonice, purtată între antrenroul Nicolae Constantin și fundașul Gabriel Tamaș, ambii la Petrolul la vremea respectivă.

Tamaș tocmai își reziliase contractul, iar după 4 luni a plecat și tehnicianul. În prezent, cei doi sunt în proces, fotbalistul acuzându-și fostul tehnician de stricarea imaginii publice.

„Eu cu Gabi Tamaș nu am vorbit niciodată de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu știu ce aș avea de vorbit cu Gabi Tamaș. Ce s-a spus, s-a spus. Ideea e că lumea știe prea puțin din ce s-a întâmplat atunci.

E clar că am partea mea de vină, doar că așteptam ca oamenii care cărora le-am luat partea la momentul respectiv să iasă și să spună ce s-a întâmplat cu adevărat.

Adevărul e departe de ce s-a scris și ce s-a vorbit. Dar n-aș vrea să intru prea mult în discuții. Încerc să șterg și să uit. Repet: partea mea de vină există. Mă simt vinovat că am dat înregistrarea aceea, care a fost pe telefonul meu.

Mă simt vinovat și regret acum, că în momentul când am făcut conferința aceea de presă, pe care doar eu am dorit-o, și fără să mă oblige nimeni, nu am spus adevărul.

Asta pentru că am vrut să protejez anumiți oameni în momentul ăla și am luat totul în cârca mea că am dat-o eu mai departe la suporteri. Și nu ăsta este adevărul. Asta e partea mea de vină și mi-o asum.

Aștept în continuare ca aceia care au și ei vină la momentul ăla să iasă în față și să spună ce s-a întâmplat cu adevărat. Cred că încă nu sunt pregătiți să-și ia partea lor de vină în tot scandalul ăsta.

Dar sunt oameni care au credință în Dumnezeu și cred că la momentul potrivit vor ieși și vor spune ce s-a întâmplat. Mi-ar fi ușor să arăt lumii cum s-a întâmplat, dar aș face ca arbitrii care dau un penalti eronat și ca să mulțumească pe toată lumea dau unul și pentru cealaltă echipă.

Nu mi-a plăcut niciodată chestia asta și n-aș vrea să o fac”, a declarat fostul antrenor al Petrolului, într-un interviu pentru newsro.eu.