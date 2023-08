Nicolae Dică a dat cărțile pe față! De ce nu a semnat cu FC Botoșani: „Mi-a făcut plăcere!”

Nicolae Dică a fost foarte aproape să devină antrenorul lui FC Botoșani. Negocierile dintre cele două părți nu s-au concretizat.

Recent, tehnicianul a dezvăluit ce s-a întâmplat după discuțiile purtate cu patronul Valeriu Iftime. Iată ce a spus.

„Mi-a făcut plăcere!”

„Îi mulțumesc că s-a gândit la mine. Am fost la Botoșani, am avut o discuție de vreo 4 ore. Mi-a făcut plăcere, dar nu am ajuns la un numitor comun. Au fost probleme legate de staff.

Cei din staff au gândit altfel decât mine, singur nu puteam să merg. EI au fost mai sceptici. Nu îmi doream să merg singur. Eu am zis OK, merg pe mâna lor.

Am luat o decizie care să fie ok pentru toți. Salariul ar fi fost mai bun decât la Craiova”, a spus Nicolae Dică, pentru Orange Sport.